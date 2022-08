Woensdagmorgen is er brand ontstaan in een vrachtwagen met allerlei afval achteraan het containerpark langs de Albert-I laan in Veurne.

De brandende inhoud werd uit de vrachtwagen verwijderd en geblust. De brandweer van De Panne kwam ook ter plaatse met een tankwagen. De oorzaak van het ontstaan van de brand is nog niet gekend. (JT)