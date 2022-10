Afbraak panden na explosie in Oostende is nog aan de gang, er is weer drinkbaar water.

De afbraakwerken zijn gestart aan het pand waar donderdag de gasexplosie plaatsvond. Intussen is er ook weer drinkbaar water in de zone.



De afbraak van het zwaarst getroffen pand op de hoek van de Christina- en de Ooststraat zijn aan de gang. Daartoe werd een burgemeestersbesluit genomen. Het is de firma Verhelst uit Oudenburg die de werken uitvoert. Het pand was te zwaar beschadigd en te instabiel geworden na de ontploffing, waardoor er niets anders op zat dan het af te breken. Een stabiliteitsingenieur kwam vrijdag tot dat oordeel. Uit het pand kwam nog een personenwagen naar boven die er donderdag in de garage stond, net boven de plaats waar de knal zich voordeed. De auto is volledig uitgebrand. Van zodra de afbraak voltooid is, starten de werken om de nutsvoorzieningen te herstellen. Dan kan het kruispunt Christinastraat-Ooststraat worden vrijgegeven en kan er verder gewerkt worden aan de riolering en de afwerking van de straten.

In tussentijd is het herstel van de fundering maandag gestart in het stuk tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaanstraat. Woensdag staat daar de vervanging van de riolering op de planning. Er is intussen ook weer drinkbaar water in de zone.

Externe aannemers mogen werken uitvoeren aan de andere getroffen woningen. Stad Oostende raadt alle bewoners aan om foto’s te nemen van de schade en contact op te nemen met hun verzekeraar. Ze kunnen aangifte doen van de schade bij wijkkantoor Noord van de Lokale Politie. Meer info daarover vind je hier.

