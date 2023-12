Achter brand in appartementsgebouw schuilt triest verhaal: eigenaar liet bewoners weken aan lot over

Donderdag iets na 9 uur rukte de Kortrijkse brandweer uit voor een keukenbrand in een appartement op de hoek van de Belfaststraat en het President Rooseveltplein. De brandweer kreeg de brand al snel onder controle en niemand raakte gewond. Al kwam door de brand wel aan het licht dat de bewoners van het appartementsgebouw al weken leven zonder verwarming en warm water. De nalatige eigenaar besliste eind november om alle nutsvoorzieningen af te sluiten.

Het appartementsgebouw op de hoek van de Belfaststraat en het President Rooseveltplein staat, op drie flats na, volledig leeg. Het gebouw werd onlangs verkocht en de nieuwe eigenaars laten het pand begin volgend jaar volledig renoveren en ombouwen tot appartementen. Sinds de verkoop worden de laatste bewoners aan hun lot overgelaten. Zo werden zonder boe of ba alle nutsvoorzieningen afgesloten. Sinds eind november is er geen warm water meer of centrale verwarming. De eigenaar liet de bewoners dus, letterlijk en figuurlijk, in de kou staan. Ook de wateroverlast in de kelder door de hevige regenval in november werd niet aangepakt, waardoor de elektriciteit niet meer naar behoren werkte. Toen de buurtbewoners hun grieven overmaakten aan de eigenaar, kwamen ze telkens van een kale reis terug. “Niet meer mijn probleem”, klonk het.

Verhuis naar Marke

Toen de resterende drie bewoners dachten dat het niet meer erger kon, werden ze donderdagmorgen opgeschrikt door een keukenbrand in een appartement op de vierde verdieping. Bewoonster Cyl Yildiz (43), een alleenstaande moeder met twee tienerzonen, was toen aan het werk. De brandweer vermoedt dat de brand ontstaan is bij een contactdoos achter een kast. Yildiz woont al zo’n zes jaar in het appartementsgebouw en verhuist na nieuwjaar noodgedwongen sneller dan verwacht naar een nieuwe woonst in Marke. “In oktober kregen we een brief dat het gebouw binnen de zes maanden leeg moest zijn, maar intussen werd duidelijk dat ze kort na nieuwjaar al beginnen met de werken in het gebouw”, zegt ze. Voor de andere bewoners die nog geen onderkomen hebben gevonden, gaat de stad mee op zoek naar een oplossing.

“De info heeft ons nooit bereikt, waardoor we geen actie konden ondernemen”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne bracht een bezoek aan de slachtoffers van de woningbrand en hekelt de nalatigheid van de eigenaar. “Huurders horen in goede omstandigheden gehuisvest te zijn, punt. We hebben een meldpunt bij de stad voor dergelijke problemen. Alleen heeft die informatie ons nooit bereikt, waardoor we nu pas op de hoogte zijn en geen actie konden ondernemen naar de eigenaar toe”, zei hij. Of er de eigenaar een straf boven het hoofd hangt wegens nalatigheid, is nog niet bekend. De brand lijkt eerder accidenteel te zijn. (Jules Fremaut)