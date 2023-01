Acht bewoners wzc Haerlebout Middelkerke even geëvacueerd na brand in zekeringkast

Zaterdagmorgen ontstond een kleine brand in één van de assistentiewoningen van het wzc Haerlebout in Middelkerke. Er werden 8 bewoners geëvacueerd maar er vielen geen gewonden.

Om 10 uur kreeg de brandweer van Middelkerke een oproep en haastte zich naar het woonzorgcentrum in de Duinenweg. Eens ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen. Er werden een achttal bewoners uit voorzorg geëvacueerd. Er zijn geen bewoners noch medewerkers gewond geraakt. De brand ontstond in een zekeringskast in de berging van een assistentiewoning op de eerste verdieping van Duinroos. “Dankzij de professionele en snelle tussenkomst van de medewerkers werden de bewoners van het eerste verdiep geëvacueerd. Wij werden bijgestaan door de brandweer die de brandhaard zeer snel onder controle had. Wij kunnen intern de getroffen bewoner de nodige bewoning en opvang bieden”, verduidelijkt Connie Depotter van de directie.

Onbewoonbaar

De flat is onbewoonbaar verklaard voornamelijk omwille van het gebrek aan elektriciteit. Er is geen dreiging op verder gevaar en er is ook weinig tot geen rook- of andere schade. Ondertussen konden alle andere bewoners opnieuw hun flat betreden. “Wij zijn zeer hard geschrokken, maar ook heel erg opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Ondertussen werden de nodige stappen gezet om zowel de herstelling als de keuringen opnieuw in orde te brengen”, aldus nog Connie Depotter. (PG)