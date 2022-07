Aanzienlijke schade na brand in Maricolen in Brugge

Afgelopen nacht woedde een zware brand in de schoolgebouwen van de Zusters Maricolen in de Oude Zak in Brugge. De brand brak rond 1.20 uur uit aan de achterkant van het complex in de Groenestraat. Er vielen geen slachtoffers maar de schade is wel aanzienlijk.

Aanvankelijk waren er geen vlammen of rook te zien, maar hing er wel een sterke brandgeur in de buurt. De brand die eerder binnenkamers – in een lokaal op de eerste verdieping – woedde, werd dan ook niet meteen opgemerkt.

Eenmaal dat wel het geval was, kwamen meerdere brandweerploegen ter plaatse om de brand te blussen. De brand situeerde zich in een recent geïsoleerd dak waaronder een groot lokaal (kunstatelier) zich bevindt tot aan de nok van het dak.

Door de isolatie kon de brand binnen worden gehouden en is de brand niet overgegaan op andere aanpalende delen van het gebouw. Er was een sterke rookontwikkeling. De schade is groot en het dak stortte deels in. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.