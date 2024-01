In het Oost-Vlaamse Zulte is maandagavond een 82-jarige vrouw omgekomen bij een woningbrand. Het huis is volledig afgebrand. Alles wijst op een accidentele oorzaak.

Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt. Een branddeskundige is ter plaatse. Het huis is volledig vernield. Er waren geen aanpalende woningen.