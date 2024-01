82-jarige vrouw komt om bij brand in Olsene, kwaad opzet uitgesloten

Bij een hevige woningbrand in de Machelenstraat in Olsene is een 82-jarige vrouw overleden. Ze belde zelf nog de hulpdiensten maar de brand greep erg snel om zich heen en alle hulp kwam te laat.

Eerst werd vermoed dat het om een schouwbrand ging, maar al snel sloegen de vlammen door het dak. De woning werd volledig verwoest.

Nablussen

De brandweer bleef nog tot de volgende dag nablussen bij ijskoude temperaturen. In een bungalow achteraan de woning verbleef ook nog de broer van de overleden vrouw maar die lag op het moment van de brand net in het ziekenhuis.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk, al wordt kwaad opzet uitgesloten. Er kwam een branddeskundige ter plaatse en een wetsgeneesheer. Later volgt nog een autopsie om de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer vast te stellen.