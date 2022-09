66-jarige Bruggeling met een beperking komt om in woningbrand in Kammakersstraat

Donderdagmorgen is een 66-jarige man met een beperking omgekomen bij een brand in een rijhuisje in de Kammakersstraat in het centrum van Brugge.

De brand brak even voor 8 uur uit. De Kammakersstraat is een zijstraat van de Smedenstraat waar vooral kleine godshuisjes staan. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaande.

Het blussen verliep zonder problemen. Eens binnen in de woning troffen de brandweerlieden de bewoner aan. Het zou gaan om een 66-jarige man die in een rolstoel zit.

Branddeskundige

Voor de onfortuinlijke man kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is momenteel nog niet duidelijk. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

Tijdens de bluswerken was de Smedenstraat voor het autoverkeer afgesloten er was een omleiding voorzien.