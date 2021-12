61-jarige man overleden na hevige woningbrand in Oostende

In Oostende is woensdagochtend 8 december een 61-jarige man overleden in een woningbrand in de Spaarzaamheidsstraat.

De hulpdiensten werden rond 6.15 uur opgeroepen toen een fietser rook zag ontsnappen uit een appartement op de eerste verdieping. Op dat moment gingen ook de brandalarmen in de naast- en ondergelegen appartementen af. Bij aankomst van de brandweer was het binnen hevig aan het branden. De buren werden in veiligheid gebracht. Tijdens de bluswerken werd het dodelijk slachtoffer gevonden.

Volgens de eerste indicaties zou het vuur in of rond het bed zijn ontstaan. Het parket heeft de plaats in beslag genomen om de brandoorzaak te onderzoeken. Alles wijst in de richting van een accidentele oorzaak. Volgens de eerste bevindingen is van kwaad opzet geen sprake, maar de precieze omstandigheden worden wel nog verder onderzocht.

Een begrafenisondernemer kwam het lichaam intussen ophalen.