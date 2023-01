60-jarige bewoner in shock nadat dakbrand hoeve onbewoonbaar maakt

In de Monseigneur Schottestraat in Houthulst werd een hoevewoning vrijdagavond onbewoonbaar verklaard na een felle dakbrand. In het dak zit een groot gat en grote delen van de bovenverdieping brandden uit. “De bewoner raakte in shock door de brand en werd naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

De brand werd vrijdagavond even na 19 uur ontdekt in een hoeve langs de Monseigneur Schottestraat in Houthulst. De 60-jarige bewoner was op dat moment thuis en merkte vuur en rook op die zich rond de schouw op het dak bevond. De hulpdiensten werden gebeld waarna de brandweerposten van Houthulst en Langemark ter plaatse reden.

Bovenverdieping uitgebrand

“Nog tijdens het aanrijden kregen we de melding dat de brand intussen uitslaand was geworden”, klinkt het bij de brandweer. “De vuurhaard situeerde zich oorspronkelijk in de schouw maar nam uitbreiding tot onder het dak. Uiteindelijk evolueerde dit tot een dakbrand. De brand was al bij al snel onder controle maar de schade is aanzienlijk. Er zit een groot gat in het dak gebrand en grote delen van de bovenverdieping zijn uitgebrand. Daar bevonden zich onder andere slaapkamers. Door het gebruikte bluswater is er ook schade in de andere delen van de verdieping en daarnaast is er ook water- en rookschade op het gelijkvloers. De elektriciteit is doorgebrand en uitgevallen in de volledige woning. Daarom werd het huis onbewoonbaar verklaard.”

In shock door brand

“In het huis woont een man en die raakte tijdens de bluswerken onwel”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Wellicht kwam dat door de shock of de emoties want de man raakte zelf niet bevangen door rook. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht om wat te bekomen.” De man zou daarna opvang krijgen bij familie. (JH)