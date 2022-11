58-jarige vrouw opgepakt op verdenking van brandstichting in woning Dunepark

Een 58-jarige vrouw uit Oostduinkerke werd vrijdag opgepakt na een felle brand in een loods met bovengelegen woonhuis. “De vrouw wordt ervan verdacht na een echtelijke ruzie de brand te hebben gesticht”, meldt het parket. Het onderzoek loopt verder.

De brandweer moest vrijdag rond 14.30 uur uitrukken naar camping Dunepark in de Kinderlaan op de grens van Oostduinkerke met Nieuwpoort. Een hevige rookpluim steeg op vanuit een gebouw aan de voorzijde van de camping. Het gaat om een woning die beneden ingericht is als loods maar waar boven privévertrekken zijn. De brand woedde in de opslagplaats zelf. Er moest snel en voorzichtig gehandeld worden want in de loods stonden gasflessen die in brand dreigden te vliegen.

De brandweer riep snel versterking om op de grote vlammen te lijf te gaan en het vuur was al bij al snel onder controle. Er kon echter niet verhinderd worden dat de schade vooral in de loods groot is. Die brandde volledig uit maar de brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning zelf.

Door de schade is de woning onbewoonbaar. “Na de brand stelde het parket een branddeskundige aan”, meldt het parket van Veurne. “Die stelde vast dat het om brandstichting gaat. Vermoedelijk kadert dit in een echtelijke ruzie. Een 58-jarige vrouw werd opgepakt en het onderzoek loopt verder.” (JH)