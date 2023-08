55 bewoners kunnen gelukkig blijven slapen bij nachtelijke brandinterventie in woonzorgcentrum

Verschillende brandweerposten werden dinsdagnacht opgeroepen voor een brandmelding in het woonzorgcentrum Duinenzee in de Dynastielaan in De Panne. Het bleek om een klein defect te gaan aan de koelcel in de keuken. Daardoor moesten de 55 bewoners gelukkig niet geëvacueerd worden.

Nadat het brandalarm was afgegaan en het personeel een verbrande geur gewaarwerd in de keuken van woonzorgcentrum Duinenzee in de Dynastielaan kwamen de brandweerposten van De Panne, Koksijde en Oostduinkerke aangesneld. Dat gebeurde even na 2 uur ‘s nachts. In de keuken werd ook een lichte rookontwikkeling opgemerkt. Er werd besloten om nog niet over te gaan tot een evacuatie tot de komst van de hulpdiensten. De 55 bewoners die op dat moment in die blok lagen te slapen werden zo ongemoeid gelaten. Het bleek de juiste keuze te zijn.

“Bij onze aankomst hadden we immers meer moeite om de oorzaak van de brandgeur te vinden dat met het oplossen ervan”, zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait van De Panne. “Ook wij werden een brandgeur gewaar maar rook werd niet meer opgemerkt. Uiteindelijk vonden we het probleem bij de ventilator van een koelcel in de keuken van het woonzorgcentrum. Dat was oververhit geraakt waardoor het plastic wat was gesmolten. Dat bleef heel beperkt en was snel opgelost, er kwam ook geen water aan te pas.” De bewoners merkten uiteindelijk amper wat op van de nachtelijke bedrijvigheid. (JH/JT)