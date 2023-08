54 mensen met beperking geëvacueerd na brand in zorginstelling: bewoners, begeleiders en politiemensen afgevoerd naar ziekenhuizen

De hulpdiensten moesten in de nacht van donderdag op vrijdag massaal uitrukken voor een uitslaande brand in een zorginstelling voor mensen met een beperking in Poperinge. 54 bewoners werden geëvacueerd. Alle bewoners, vier begeleiders en vier politie-inspecteurs werden overgebracht naar verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen.

Medisch interventieplan afgekondigd

Brandweer Westhoek kreeg vrijdagochtend rond 3.15 uur melding van een uitslaande brand in Estrade, een zorginstelling voor mensen met een beperking van De Lovie vzw langs de Oostlaan in Poperinge.

Bij aankomst van de eerste ploegen werden vlammen uit het raam vastgesteld op de eerste verdieping. Door de hevige rookontwikkeling werden 54 bewoners geëvacueerd naar het nabijgelegen woonzorgcentrum Emmaus. Het medisch interventieplan werd afgekondigd om de evacuatie te coördineren. Volgens Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek, was de brand tegen vijf uur onder controle. Niet veel later was de evacuatie afgerond.

Ter controle naar ziekenhuizen

Door de hevige rookontwikkeling werden alle 54 bewoners preventief ter controle overgebracht naar verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen in Ieper, Rumbeke en Kortrijk. Even na 7 uur werd de laatste bewoner afgevoerd. “Voor de bewoners die het ziekenhuis mogen verlaten, zal door de zorginstelling een gepaste noodopvang worden voorzien”, aldus Louagie.

Ook vier begeleiders en vier politie-inspecteurs werden met lichte rookintoxicatie overgebracht naar de ziekenhuizen.

Polikliniek tijdelijk onbruikbaar

Er is geen sprake van zwaar gewonden. Dat bevestigt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Behalve de voorziening van Estrade is in het gebouw ook de polikliniek van het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis gevestigd en De Kunstacademie van Poperinge gevestigd. Het gebouw is tijdelijk onbruikbaar tot na de nodige reinigingswerken en herstellingen. “Nadat het gebouw wordt vrijgegeven, kan er gepoetst worden. Er verblijven geen patiënten van ons ziekenhuis in dat gebouw”, vertelt Katelijne Vanbeselaere, woordvoerster van het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. “De geplande consultaties in de Poperingse polikliniek, gemiddeld een vijftigtal per dag, worden nu verplaatst. Van de bewoners met een beperking uit dat gebouw zijn in ons ziekenhuis in Ieper een 25-tal mensen opgevangen. Eén iemand – geen bewoner – is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen.”

Ondertussen werd een branddeskundige door het parket aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. (TP)