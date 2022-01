35-jarige man komt om het leven bij zware woningbrand

Bij een zware woningbrand in de Kleine Bruanestraat in Roeselare is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dodelijk slachtoffer gevallen.

Het gaat om K.C. (35). De man zou rond 2 uur thuisgekomen zijn, waarna de buurvrouw rond 4.20 uur een plof heeft gehoord. Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Het slachtoffer werd aan zijn voordeur teruggevonden.

Wellicht is het vuur accidenteel ontstaan in de keuken en verspreide het van daaruit verder. Er zijn geen aanwijzingen van een eventuele betrokkenheid van derden. Op het lichaam van het slachtoffer zal nog een autopsie uitgevoerd worden. De brandweer was meer dan twee uur in de weer om de brand te blussen en was zaterdagmorgen nog aan het nablussen. (TJ)