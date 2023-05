33 bewoners van rusthuis in Knokke geëvacueerd na hevige rookontwikkeling door brandende TL-lamp in kelder

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag massaal uitgerukt voor een brand in de kelder van woonzorgcentrum Lindenhove in de Bremlaan in Knokke-Heist. Het personeel en de hulpdiensten moesten alles samen 33 van de 141 bewoners evacueren. De situatie zelf was snel onder controle. De brand ontstond volgens de eerste vaststellingen aan een TL-lamp.

Het was even schrikken voor het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Lindenhove toen omstreeks 13.20 uur het brandalarm afging. “Enkele personeelsleden gingen kijken in de kelder, maar toen konden ze er al niet meer binnen door de rookontwikkeling”, zegt directeur Jan Vansteenkiste. “In afwachting van de brandweer begonnen we met het personeel al met de evacuaties.”

Het medisch interventieplan werd afgekondigd, waarna het een komen en gaan was van ambulances rond het woonzorgcentrum. Ook de MUG-helikopter landde vlakbij. Gewonden onder de 33 bewoners vielen er evenwel niet. De rest van de in totaal 141 bewoners konden gewoon in het gebouw blijven, omdat de situatie in hun vleugel veilig was.

TL-lamp

Burgemeester Piet De Groote (GBL) kwam persoonlijk ter plaatse. “Drie medewerkers van het woonzorgcentrum kregen teveel rook binnen en moesten verzorging krijgen”, aldus De Groote. “De brand ontstond aan een TL-lamp in de kelder en veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. De situatie was dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten gelukkig snel onder controle. Ik wil hen daarom nogmaals hartelijk danken en mijn bewondering uitdrukken voor hun efficiënte optreden.”

In de loop van de namiddag moest de brandweer nog enkele metingen uitvoeren in het gebouw en alle kamers, maar in principe kon iedereen nog dezelfde middag terug naar hun kamer. (MM)