108 kinderen vakantiekamp geëvacueerd na felle brand in Beauvoorde, 65 slaapplaatsen onbruikbaar

In Beauvoorde woedt een felle brand op een hoeve. Daar is ook een vakantiekamp aan de gang. Alle 108 kinderen zijn geëvacueerd. De brand is intussen onder controle, niemand raakte gewond.

Het vuur brak uit rond 9.30 uur op De Boerderie in de Groenestraat in Beauvoorde bij Veurne. Dat is een jeugdverblijfcentrum op een hoeve. Het vuur woedt hevig en er werden ook ontploffingen gehoord, waardoor de dieren erg geschrokken raakten. De brandweer vroeg om ramen en deuren te sluiten in de omgeving.

Er is ook een vakantiekamp aan de gang in de hoeve. Alle kinderen zijn geëvacueerd naar een schooltje een paar honderd meter verderop. Zo’n 65 slaapplaatsen zijn onbruikbaar door rook en waterschade. “Een ramp bij het begin van de vakantie”, zegt dokter Degrande, korpsdokter van Brandweer Westhoek. De hoeve is de ouderlijke hoeve van zijn vrouw, zij doet de uitbating.

(JTV)

[BEAUVOORDE] Onze ploegen zijn momenteel onderweg naar een brand gebouw in de Groenplaats te Beauvoorde. Bij deze brand komt heel wat rook vrij. Heeft u hinder van de rook? Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. Geef onze diensten de nodige ruimte. #brand #beauvoorde pic.twitter.com/Azru9rdDh0 — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) July 6, 2022