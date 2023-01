100.000 koekjes verloren bij Belgian Butters in Ruddervoorde nadat ovens door stroompanne oververhitten

De koekjesfabriek van Belgian Butters (onderneming van Destrooper-Olivier) in De Leiteweg in Ruddervoorde moest donderdagochtend ontruimd worden. Dat was het gevolg van een grote stroompanne in de regio.

“Daardoor konden de ovens waarin de koekjes gebakken werden niet meer geopend worden. De koekjes brandden zo aan. Er is 900 kilogram deeg, goed voor 100.000 koekjes, verloren gegaan”, zegt Frederic De Gezelle van Destrooper.

Stroompanne

Even na 8 uur ontstond een grote stroompanne in Ruddervoorde en Baliebrugge. In Ruddervoorde zelf werd een probleem vastgesteld in een elektriciteitscabine waarna een grote panne ontstond. Die trof zowat gans Ruddervoorde en verschillende straten in Baliebrugge. Volgens Fluvius waren tot 1.500 gezinnen getroffen en er werden meteen ploegen uitgestuurd om het euvel op te lossen. Rond 10 uur hadden de meeste gezinnen opnieuw stroom.

Koekjes verbrand in oven

De stroompanne leidde her en der tot wat problemen. Dat was zeker het geval in de koekjesfabriek van Belgian Butters in De Leiteweg in Ruddervoorde. “Nadat de stroom in het bedrijf wegviel raakten de ovens geblokkeerd”, zegt Frederic De Gezelle van Destrooper. “De productieploegen waren op dat moment koekjes aan het bakken. Omdat de koekjes niet uit de oven konden worden gehaald begonnen ze te verbranden. Daardoor ontstond een rookontwikkeling in de fabriek en moest iedereen geëvacueerd worden. Zo’n 100 mensen, zowel van de productie als van de administratieve diensten, moesten het gebouw verlaten.”

100.000 koekjes verloren

De brandweer van Oostkamp was snel ter plaatse maar kon weinig doen. Door het openzetten van verschillende poorten in het bedrijf kon de rook op natuurlijke manier geventileerd worden. Er werd nog nazicht en controle gedaan in het bedrijf maar verder was er geen schade. De werknemers konden even na 9 uur ook terug naar binnen. “Na herstel van de stroom is de bakkerij terug kunnen opstarten en is de productie is nog deze ochtend hernomen. In totaal is er 900kg aan deeg, goed voor 100.000 koekjes verloren gegaan. Dat is vooral zonde van de ingrediënten, maar voor de levering van de koekjes aan bakkerijen of winkels is er geen probleem. De productie kon hervat worden want de ovens zelf zijn niet beschadigd geraakt.” (JH)