10-tal bewoners geëvacueerd door rokende microgolf in Torhout

Maandagavond even over 20 uur werden in de Karel de Ghelderelaan in Torhout een 10-tal bewoners uit hun appartement geëvalueerd. De reden: in één van de appartementen was een microgolf beginnen roken. Daardoor hing in het gebouw een sterke rook.

De bewoners wachtten buiten terwijl de brandweer het nodige deed. De bewoonster van het appartement waar de microgolf stond werd in de ambulance verzorgd omdat ze nogal wat rook ingeademd had. De schade in het appartement was minimaal en na een kwartier kon iedereen terug naar binnen. Door het voorval sloot de politie de straat af voor het autoverkeer, maar dat vormde op zich geen probleem.