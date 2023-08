Bouwkraan valt op woning: ravage is enorm

In Bellegem, deelgemeente van Kortrijk, is woensdagochtend een bouwkraan omgevallen op een woning. Het gaat om een hoeve die gerenoveerd werd.

De eigenaars woonden al in het gerenoveerde deel van de woning, net daar is de kraan op terecht gekomen. De slaapkamers van de ouders is vernield, maar zij lagen gelukkig niet meer in bed. Er zijn ook brokstukken in de slaapkamer ernaast terecht gekomen, daar sliepen de zoon en een nichtje, zij raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht.

“Het is nog niet zeker of de hoeve nu onbewoonbaar is. Dat wordt onderzocht en indien nodig zal het gezin elders anders worden opgevangen”, aldus Thomas Detavernier, woordvoerder van Politiezone VLAS. ‘t Is de bedoeling nu om de kraan zo snel mogelijk weg te halen.