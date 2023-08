Bouwkraan valt op woning in Kortrijk: “Kinderen als bij wonder ongedeerd van onder het puin gehaald”

In Bellegem, deelgemeente van Kortrijk, is woensdagochtend een bouwkraan omgevallen op een woning. Het gaat om een hoeve die gerenoveerd werd. De kraan kwam terecht op de slaapkamer van de kinderen, waar de zoon en het nichtje van 15 en 16 jaar oud nog lagen te slapen. “Op enkele schrammen en schaafwonden na bleven zij als bij een wonder ongedeerd”, vertelt de papa Philippe Lawaisse.

Philippe Lawaisse woont al 17 jaar met zijn gezin in de wijk Het Rode Paard in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk. Woensdagochtend 16 augustus werden ze ruw opgeschrikt door een hels kabaal van een bouwkraan, die omviel op hun woning. “Mijn vrouw en ik waren beneden. We hoorden een hele hoop gekraak op de bovenverdieping en zijn onmiddellijk naar boven gespurt om naar de kinderen te kijken. We zagen overal brokstukken en wisten eerst niet goed wat er aan de hand was.”

De bouwkraan, die er al een tweetal maanden stond voor renovaties aan de hoeve is op de slaapkamer van de kinderen terecht gekomen. “Mijn vrouw en ik waren al even wakker, maar mijn zoon (16) en zijn nichtje (15) lagen er nog te slapen”, gaat Philippe verder.

Iedereen ongedeerd

Wonder boven wonder bleven beide kinderen op enkele schrammen en schaafwonden na gespaard. “De slaapkamer en hun bedden zijn volledig vernield. De kraan viel eigenlijk over hen, waardoor ze ongedeerd bleven en er van onderuit konden kruipen. Ze hebben zoveel geluk gehad. We hebben hen geholpen om er van weg te geraken en zijn dan naar buiten gegaan.” “De kinderen werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis”, vult zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van Politiezone VLAS aan.

“De kraan is over de kinderen gevallen, waardoor zij ongedeerd uit de slaapkamer konden kruipen”

“De buren hadden ook het lawaai gehoord en kwamen vragen hoe het met ons ging. Ook de werknemers van het bedrijf kwamen onmiddellijk naar ons toegesneld om te kijken of iedereen in orde was. Gelukkig raakte niemand gewond en waren we alleen wat in shock van het hele gebeuren. We hebben de kinderen naar de schoonfamilie gebracht, zodat ze daar kunnen bekomen.”

Oorzaak nog onbekend

Woensdagochtend vroeg gingen de werken voor het eerst na het bouwverlof opnieuw van start, toen het dus misliep. “Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Onze politiediensten zijn ter plaatse gegaan en hebben de nodige verklaringen afgenomen met de eigenaars en werknemers”, zegt Detavernier.

Het parket van Zuid-West-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld, die de oorzak zal onderzoeken. In kader van het onderzoek kon het bouwbedrijf ‘Gebroeders Jonckheere Bouwwerken Izegem’ niet reageren.

“Onze woning is onbewoonbaar verklaard, we mogen nog vlug naar binnen om enkele spullen te halen”

“Onze woning werd onbewoonbaar verklaard”, zegt Philippe. “We mogen nog naar binnen om enkele spullen zoals kleren en dergelijke te halen, maar daar blijft het ook bij. Anders zullen we de komende tijd bij mijn ouders verblijven.”

“De slaapkamers, de badkamer… Er is heel wat kapot gegaan door de val van die kraan”, vult zijn vrouw aan. “We zijn al blij dat we niet zoals bij een brand alle spullen kwijt zijn en dat er nog wat van overblijft. Maar wanneer we exact zullen kunnen terugkeren, is niet duidelijk.”

De kraan zal zo snel mogelijk – na het onderzoek – weggehaald worden om de schade goed te kunnen inschatten.