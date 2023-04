Boot dreigt te zinken in Boudewijnkanaal in Brugge

Woensdagavond even na 23 uur kwam bij de hulpdiensten een oproep binnen dat in het Boudewijnkanaal in Brugge een scheepje dat ter hoogte van de Pathoekeweg aangemeerd lag, water maakte en dreigde te zinken.

In het donker kwam de brandweer poolshoogte nemen maar het was onduidelijk wat ze ondernamen om het bootje niet te laten zinken.

Hoogstwaarschijnlijk zal pas bij dageraad blijken wat de precieze oorzaak is dat het bootje water maakte.

Later meer.