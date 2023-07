Boer Johan (57) uit Diksmuide dankt dierenreddingsteam na huzarenstukje: “Dekstier van 1.200 kilo volledig uit modder gered”

Het speciale dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek leverde woensdagavond een huzarenstukje af in Oudekapelle, bij Diksmuide. Een dekstier van meer dan 1.200 kilogram, die haast volledig verzwolgen in een modderpoel vastzat, kon na twee uren gered worden. “Chapeau voor die mensen”, zegt landbouwer Johan Debruyne. “Zij hebben echt het leven van de stier gered.”

Landbouwers Johan Debruyne (57) en zijn vrouw Lieve Taveirne (56) runnen in Esen bij Diksmuide de bekende veeboerderij Hof Ter Wilgen. Ze kweken rundvlees van het West-Vlaamse rood ras en waren in 2011 de eerste die erkend waren als Vlaams streekproduct.

Ze hebben een zestal weiden waar de koeien grazen in, zoals Johan het zelf zegt, vette weiden. “Door de verschillende gras- en klaversoorten krijgen onze koeien hun volle, intense smaak.” Toen Johan woensdagavond een controle deed in zijn weide in de Grote Beverdijkstraat in Oudekapelle zag hij dat er iets niet pluis was.

Zoals Nijlpaard in modder

“We controleren onze weiden meermaals per week om te zien of er nog genoeg water is en alles in orde is”, zegt Johan. “Aan het gedrag van onze koeien daar merkte ik al dat er iets niet juist was. Ze waren heel onrustig. Ik zag ook onze dekstier in de weide nergens.”

“Na wat zoeken vonden we hem vast in de modder van de drinkpoel. Het beest zat werkelijk volledig verzwolgen in de modderpoel, enkel de bovenkant van de rug en kop was nog zichtbaar. Het leek precies een Nijlpaard of krokodil. De dekstier zat er wellicht al een dag in en was volledig uitgeput. Dat beest weegt meer dan 1.200 kilogram en heeft wellicht gewroet om zich te bevrijden, maar raakte zo alleen dieper.”

Dierenreddingsteam

Johan belde om 19.40 uur zowel een dierenarts als de brandweer op. “De stier was volledig lam, volledig uitgeput. Ik ben zeker dat hij de ochtend niet meer gehaald zou hebben. De dierenarts gaf het een spuitje tegen een longontsteking. De brandweer kwam kijken en liet de grote middelen aanrukken van hun dierenreddingsteam.”

“Eerlijk: ik was echt onder de indruk van hun aanpak en professionaliteit. Die zijn goed uitgerust en weten wat ze doen, en daarbij moesten ze zelf opletten dat ze veilig konden werken. Ze legden platen in de modderpoel en bonden een soort constructie onder de buik van de stier om die daarna met banden aan een verreiker te kunnen redden. Het duurde ongeveer twee uren, maar het is hen gelukt. Ze hebben zeker het leven van de stier gered.”

Op stal met stro

De dierenarts controleerde de stier en merkte op dat het dier onderkoeld was. “Normaal is de temperatuur zo’n 38,5 graad, nu was dat 37. We hebben het beest naar onze stal gebracht op een vers tapijt van stro en met een deken op de rug. Daar mag het eerst enkele dagen recupereren. Daarna mag hij terug bij zijn dames in de weide”, besluit Johan. (JH)