Bloemenzee voor Marthe (23) die het leven liet na aanrijding toen ze naar huis fietste

Een indrukwekkende bloemenzee is de stille getuige van het verdriet om het verlies van Marthe. De jongedame was zaterdagochtend op weg naar huis toen ze omver werd gemaaid door een autobestuurder die de controle over zijn voertuig was verloren. Marthe maakte geen kans, familie en vrienden zijn in diepe rouw gedompeld.

Zondag in de vooravond werd ook al een gedenkingsmoment gehouden op de plaats van het dodelijk ongeval.

Het moest in Roeselare een feestweekend worden met de Batjes, maar het overlijden van Marthe overschaduwt dat helemaal. De jongeman (24) die haar aanreed is ondertussen opnieuw al vrij onder voorwaarden.

Op zaterdag 2 juli wordt om 11 uur afscheid genomen in intieme kring. Aan vrienden en kennissen wordt de kans geboden om via livestream de dienst te volgen.