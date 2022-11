Binnenmuur varkensstal stort in: varkens belanden in aalput

In een varkensboerderij in de Spreeuwenstraat in Sint-Pieters (Brugge) zijn woensdagmorgen een 70-tal varkens in de aalput van de stal terecht gekomen. Dat gebeurde toen een binnenmuur van de stal het begaf en zo de betonnen vloer instortte. Een 70-tal varkens kwamen in de aalput terecht.

De problemen begonnen al maandagavond toen een eerste binnenmuur van de stal instortte. Een 200-tal varkens konden toen met de hulp van de brandweer uit de stal gered worden. Slechts enkele varkens haalden het toen niet. Groot was echter de verbazing van de varkenshouder toen hij deze morgen zijn stal binnenging en zag dat een tweede binnenmuur het ook had begeven. Opnieuw kan de man samen met de brandweer het grootste deel van de varkens uit de stal halen. Voor de varkens die in de aalput terechtkwamen kon echter geen hulp meer baten. De stabiliteit van de stal en de vloer lieten, samen met de hoge concentratie gevaarlijke dampen niet toe om de stal te betreden. De varkens in de aalput zullen geëuthanaseerd en afgevoerd worden.