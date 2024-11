Bijna drie jaar na dood Piet Sintobin nog geen duidelijkheid: “Ze weten nog altijd niet wie de bouwput gemaakt heeft”

Op 26 januari 2022 stierf Piet Sintobin toen hij op de Korenmarkt in een werfput sukkelde en er eigenlijk in het slijk verdronk. Broer Stefaan Sintobin legde klacht neer, maar na bijna drie jaar is er nog altijd niet de minste duidelijkheid. “Het is blijkbaar niet duidelijk wie de put zou gemaakt hebben, dit is de schaamte voorbij. Vooral voor onze ma Jeanine (89) is dit opnieuw een harde klap.”

Het ligt bij heel wat Izegemnaars nog vers in het geheugen. Volksfiguur Pietje Sintobin stapte met een vriend over de Korenmarkt, maar kwam daarbij in een werfput terecht. De toegesnelde hulp mocht uiteindelijk niet baten. Maar meteen stelde de familie zich ook heel wat vragen. “Hoe kan zo’n onbeveiligde put daar liggen en dan nog pal voor het stadhuis?”, klonk het al snel. “In naam van de familie diende ik via onze advocaat klacht in tegen Fluvius, de onderaannemer én stad Izegem. Twee jaar en tien maanden verder én na tientallen verhoren van diverse getuigen bij politiezone RIHO staan we nog geen stap verder en weten we nog altijd van niks. Recent polste ik nog eens bij onze advocaat (Kurt Vantuyne, red.) en die had contact met de de substituut-procureur des Konings die het dossier behandelt, dhr. Servaas Vercruysse. Er werd aanvullend onderzoek gevraagd door het parket, vermits het niet duidelijk is wie precies de bouwput zou gemaakt hebben. Na bijna drie jaar! Wie de put (waarvoor geen vergunning was) gemaakt heeft kan dan al een raadsel blijven, het is vooral de signalisatie en beveiliging die er flink te kort schoot.”

Stefaan Sintobin, die samen met zijn moeder een van de personen was die moest gaan getuigen bij PZ RIHO, begrijpt het niet meer. “Dit is onvoorstelbaar, schandalig zelfs. Na bijna drie jaar wordt er een nieuw onderzoek gevraagd om te weten wie de put zou hebben gemaakt. Je kan het bijna niet verzinnen. Mijn geloof en vertrouwen in de Belgische Justitie waren al niet groot, maar zijn nu definitief tot het diepvriespunt gekomen. De hele familie rouwt uiteraard, maar ons mama verdient gerechtigheid.”