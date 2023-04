Bidons gedumpt in Oostkamp

Vrijdagmorgen werden in de graskant van de Van Cailliedreef in Oostkamp enkele bidons aangetroffen.

Omdat er op sommige bidons een label kleefde van corrosieve producten werd de brandweer er bijgehaald. Die voerde metingen uit om te bepalen of het daadwerkelijk om gevaarlijke producten ging.

Dat was echter niet het geval. Wie de bidons in de graskant dumpte en wat de juiste inhoud is wordt door de politie onderzocht. De bidons werden opgehaald.