Bewoonster (50) krijgt steekvlam in gezicht nadat elektricien in stroomkabel boort: “Tweedegraadsbrandwonden”

Een 50-jarige vrouw uit Diksmuide is donderdagmiddag verbrand geraakt in het gezicht bij een ongelukkig incident in haar woning. Een elektricien boorde er plots in de stroomtoevoerkabel van het huis, net op het moment dat de bewoonster aan het toekijken. Ze kreeg een steekvlam in het gezicht en de armen en werd verbrand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste vaststellingen van de MUG-arts houdt ze daar wellicht geen blijvende letsels aan over.

Het incident gebeurde donderdagmiddag om 14.30 uur in een woning in de Kaaskerkestraat In Diksmuide. Een elektricien voerde aan de buitengevel werken uit en moest daarbij een gat boren naar binnen toe. De 50-jarige bewoonster van het huis was binnen aan het kijken om te controleren waar de boor zou uit komen. Plots raakte de elektricien echter een stroomtoevoerkabel in de woning. Daarbij ontstond een steekvlam. “Die kreeg de bewoonster in het gezicht en op de armen”, klinkt het bij de hulpdiensten.

“Ze liep daarbij tweedegraadsbrandwonden op en werd onder MUG-begeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste inschattingen zou ze gelukkig geen blijvende letsels overhouden aan het incident.” Ook de brandweer werd nog ter plaatse gevraagd omdat er om het brandje te blussen gebruik werd gemaakt van een poederblusser. Dat werd opgeruimd en de woning werd geventileerd. (JH)