Bewoners krijgen hoofdpijn maar CO-meting is negatief

In de Dorpsstraat in Klerken nabij Houthulst belden twee bewoners van een rijhuis zondagavond rond 18 uur naar de hulpdiensten nadat ze zich onwel voelden.

Beiden kregen af te rekenen met hoofdpijn en dachten aan een mogelijke CO-vergiftiging. De politie en brandweer snelden ter plaatse. Intussen werd het huis al geventileerd zodat de bewoners wat meer bij hun positieven kwamen. De brandweer ging het huis binnen en voerde een CO-meting uit. Die was echter negatief. Alles was intussen ook terug in orde in de woning. Wat dan precies hun hoofdpijn veroorzaakte, is niet duidelijk. (JH)