Bewoners Koekelaarse wijk moeten even binnenblijven na gaslek in voetpad

In de Sint-Omaarsstraat in Koekelare ontstond donderdagochtend een gaslek bij het aanleggen van een nieuw voetpad. De bewoners van de straat in de wijk werd even gevraagd om binnen te blijven tot het lek gedicht werd.

Het gaslek in de wijk ontstond rond 9.50 uur. Arbeiders van de gemeente zijn er al een tijdje bezig met het aanleggen van nieuwe voetpaden en gebruiken daarvoor ook een graafmachine.

Niet meteen gevaar

Donderdagochtend liep het verkeerd toen een gasleiding onder het voetpad geraakt werd en er meteen een gaslek ontstond. De arbeiders namen veilige afstand en verwittigden de brandweer. Die kwam metingen uitvoeren.

“Het was meteen duidelijk dat het om een lek ging”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. “Het gas ontsnapte hoorbaar uit de leiding en in de directe buurt was het gas ook te ruiken. Vermoedelijk ging het wel om een lagedrukgasleiding en was er niet meteen gevaar voor de omgeving.”

Klus snel geklaard

“Er stond ook wat wind waardoor het gas meteen verdampte in de open lucht. Toch hebben we gevraagd aan de omwonenden om even binnen te blijven tot het lek gedicht was.”

De nutsmaatschappij kwam daarvoor ter plaatse en kon die klus snel klaren. Daarna werd de straat terug vrijgegeven. (JH)