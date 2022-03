Bewoners in Koekelare grijpen snel in na hartaanval van man op straat

In Koekelare hebben verschillende buurtbewoners deze middag kordaat ingegrepen nadat een buurtbewoner plots na een hartaanval neerzakte op straat. Ze pasten minutenlang hartmassage toe tot de hulpdiensten het overnamen. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het voorval deed zich vrijdagmiddag rond 15.30 uur voor in de wijk aan de Moerewegel in Koekelare. Een buurtbewoner, een man van naar verluidt eind de 50, had in de straat op een stukje grond het gras afgereden. Toen hij door de Moerewegel terug naar huis wandelde, zakte hij plots neer op straat en bleef in het midden van de weg roerloos liggen. Op dat moment stonden andere buurtbewoners, kennissen van de man, buiten. Ze waren getuige van de feiten en schoten hem onmiddellijk te hulp.

Reanimatie

Een vrachtwagenchauffeur die net stenen had geleverd, hielp ook mee en ook een gepensioneerde brandweerman, die in de buurt was net toen het incident gebeurde, hielp mee om hartmassage toe te dienen. Dat deden ze minutenlang tot de ambulanciers arriveerden samen met de mugdienst. Zij namen de reanimatie over. Intussen kwam ook de brandweer die een tent plaatste waarin de reanimatie gebeurde.

Meteen gehandeld

De buurtbewoner werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand was op dat moment echter nog bijzonder zorgwekkend. In ieder geval waren de eerste minuten na zijn hartaanval cruciaal en hebben de buurtbewoners erg kordaat gehandeld. (JH)