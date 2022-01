Bewoners geëvacueerd na gaslek bij graafwerken nieuwbouwproject

De omgeving van het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg met de Westlaan in Roeselare werd dinsdagmiddag omstreeks 12.50 uur opgeschrikt door een hels lawaai. Bij graafwerken voor een nieuwbouwproject op de hoek van het kruispunt was een gaslek ontstaan. Een uur later was het lek gedicht en konden de bewoners die hun woning hadden verlaten terug naar huis.

Bewoners van een appartementsgebouw op de hoek van de Diksmuidestreenweg en de Westlaan schrokken zich dinsdag kort na de middag een bult en werden opgeschrikt door een oorverdovend lawaai.

Middendrukleiding geraakt

“Toen we naar buiten keken, zagen we de brokstukken van werken langs de overkant van de straat rondvliegen. Ja, het geluid maakte ons wel een beetje bang”, aldus bewoonster Beate Boffel.

Op de hoek van de Diksmuidsesteenweg en de Westlaan is men momenteel gestart met de voorbereidende werken voor een nieuwbouwproject. Daarbij raakte een kraan een middendrukleiding waardoor er een gaslek ontstond. Grote hoeveelheden gas ontsnapten wat gepaard ging met het serieuze lawaai.

Rampenplan afgekondigd

De omgeving van het kruispunt werd afgesloten en er werd een perimeter ingesteld. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse. Het rampenplan werd ook afgekondigd.

Ongeveer een uur nadat de hulpdiensten op de hoogte werden gebracht, kon de gastoevoer vanop afstand afgesloten worden. Medewerkers van Fluvius startten daarna met het dichten van het lek. De bewoners, die buiten stonden te wachten, konden omstreeks 14 uur terug huiswaarts.