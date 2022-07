Bewoner Veurns appartementsgebouw aanziet brandalarm voor lichtschakelaar

De brandweer van Veurne was in de nacht van woensdag op donderdag een tijdlang bezig met een zoektocht naar de oorzaak van een brandalarm.

Dat alarm begon rond 2.30 uur te loeien in een appartementencomplex op de hoek van de Zuidburgweg met de Vaartstraat in Veurne. Het hield de bewoners uit hun slaap en die gingen op zoek naar de oorzaak in afwachting van de brandweer.

Geen brandgeur

Maar ze merkten geen brandgeur op en zagen ook niets dat op brand of vuur leek. Toch bleef het alarm maar afgaan in twee sectoren van het complex.

De brandweer kwam ter plaatse en begon eveneens naar de oorzaak te zoeken, evenwel ook zonder iets te vinden.

Lichtschakelaar

Na een tijdje bleek dat iemand in de nacht het brandalarm had aanzien voor een lichtschakelaar en die tweemaal had geactiveerd. Het alarm kon stopgezet worden en iedereen kon daarna terugkeren. (JH)