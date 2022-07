De Nieuwstraat, die naar de Izegemse markt loopt, werd vrijdag iets voor de middag even afgesloten. In de straat had zich een groot betonspoor gevormd.

Een betonmixer is er mogelijk een hoeveelheid beton verloren. De brandweer en een kuismachine van de stad werden onmiddellijk ingeschakeld om het wegdek te reinigen.

Door het voorval was er even verkeershinder in het centrum van de stad.