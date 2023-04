Bestuurder gaat van E40 af door hevige regenval

De hevige regenval van zaterdagochtend zorgde ook op de wegen voor gevaarlijke situaties wanneer niet goed opgelet werd. Aan de afrit van de E40 in Middelkerke ging een bestuurder aan het slippen en dook met de wagen de dieperik in.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdag rond 10 uur op de afrit van de E40 in Middelkerke. Het regende op dat moment hevig en daardoor ontstond watergladheid. In combinatie met een onaangepaste snelheid leidde dat tot een ongeval voor een bestuurder van een Citroën.

De bestuurder verloor de controle over het stuur, ging van de weg af en ging naast de E40 even de dieperik in. Gelukkig kantelde de wagen niet maar bleef het op de vier wielen overeind staan in de gracht tussen de struiken. De bestuurder raakte niet gewond en kon zelf de hulpdiensten verwittigen.

De federale wegpolitie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Takelbedrijf Decoene werd opgeroepen om de Citroën uit de dieperik te halen. Dat was geen sinecure want de auto lag bijna twintig meter van de snelweg verwijderd. De verkeershinder bleef beperkt. Nadat de auto getakeld werd was de snelweg weer volledig vrij.

(JH)