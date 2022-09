Bestelwagen verliest motorolie in Bulskamp

Vrijdagnamiddag had een ploeg van de brandweer van Veurne en van Oostduinkerke heel wat werk om een oliespoor van enkele tientallen meter op te ruimen in het centrum van Bulskamp, deelgemeente van Veurne.

Een bestelwagen was er op een vluchtheuvel gebotst naast de stoep bij het uitrijden van het centrum van Bulskamp richting Veurne. Door de botsing scheurde het oliecarter en kwam de olie op de parkeerstrook en deels in de goot terecht. De bestuurder reed waarschijnlijk nog enkele meter verder en stopte pas toen het alarm in de wagen afging. Ondertussen was er een oliespoor van enkele tientallen meter ontstaan. De brandweer strooide korrels op de olie om te neutraliseren en schepte het goedje op, om vervuiling te voorkomen. Omdat de olie naast de rijweg lag was er weinig hinder voor het verkeer. (JT)