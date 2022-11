Bestelwagen en BMW botsen op Rijksweg in Beveren: bestuurders komen met de schrik vrij

Donderdagavond gebeurde er iets na 20.30 uur een ongeval langs de Rijksweg in Beveren bij Roeselare. Twee wagens, een bestelwagen en een BMW, reden er in dezelfde richting, maar kwamen met elkaar in aanraking. Na de botsing belandde het ene voertuig in de gracht naast de weg, het andere voertuig kwam tot stilstand aan de overkant van de Rijksweg.

Beide chauffeurs, uit respectievelijk Izegem en Kortrijk, kwamen met de schrik vrij. Hun voertuigen moesten wel getakeld worden. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de plaats van het ongeval te beveiligen.