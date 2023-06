Bernadette (81) vraagt om oplossing voor druk verkeer rond Rivierstraat: “Kapotte ruit is minste van mijn zorgen”

Na het ongeval waarbij een motor haar woning zwaar beschadigde, is de Wevelgemse Bernadette Bossuyt het beu. Er moet een oplossing komen voor het drukke en snelle verkeer dat gebruik maakt van de Rivierstraat. Eenrichtingsverkeer in de wijk is volgens haar de oplossing.

“Ik stond net vertrekkensklaar toen ik een enorme knal hoorde. Het was net of een auto was de woonkamer binnengereden. Eerste durfde ik niet te kijken, het kon niet anders of er waren zwaargewonden gevallen.”

Bernadette Bossuyt (81) is na een week nog altijd niet bekomen van een ongeval dat zich voordeed op dinsdagmorgen 13 juni. Er was geen auto haar woonkamer ingereden, maar een motor botste tegen hoge snelheid tegen de hoekgevel.

De motor brak de ruit. © gf

Inhaalmanoeuvre

“Wat er precies gebeurd is, weet ik niet zeker”, vervolgt Bernadette. “Ze hebben mij verteld dat een motorrijder een inhaalmanoeuvre deed in de Kortrijkstraat ter hoogte van de Rivierstraat. De auto die klaar stond om in te draaien had de motor niet gezien met alle gevolgen van dien. Het schijnt dat de motorrijder door de lucht vloog.”

Het is niet duidelijk hoe het nu met de motorrijder gesteld is. Er was wel onmiddellijk een verpleegkundige aanwezig en de hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Het verkeer kan hier niet vlot passeren. Auto’s rijden vaak op het voetpad – Bernadette Bossuyt

“Het moest ooit gebeuren”, vertelt Bernadette die op de hoek van de Rivierstraat en de Kortrijkstraat op het gelijkvloers woont. “De snelheid waarmee auto’s de Rivierstraat inrijden, is veel te hoog. Bovendien kan het verkeer niet vlot passeren. Auto’s rijden vaak op het voetpad”, zegt ze terwijl ze wijst naar de tegels even verderop die los liggen.

“Een tijd geleden verliet ik mijn woning toen een grote vrachtwagen de Rivierstraat inreed. Hij raakte mijn gevel net niet. Ik raakte haast geplet tussen de vrachtwagen en de muur. Toen bleek overigens dat die vrachtwagen via de Rivierstraat naar het industrieterrein de Lar wou. En nu dit weer. De gebroken ruit is het minste van mijn zorgen, de hoekpilaar is ernstig beschadigd. Die is niet zomaar te vervangen.”

Eenrichtingsverkeer

Voor Bernadette ligt de oplossing voor de hand.

“Er lopen hier enkele parallelle straten. Waarom geen eenrichtingsverkeer instellen? Het verkeer uit de Kortrijkstraat kan bijvoorbeeld enkel de Fabriekstraat inrijden en het oprijden van de Kortrijkstraat gebeurt via de Rivierstraat.”

Bernadette zal een petitie starten om dit aan het gemeentebestuur voor te leggen.