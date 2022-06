Bekend Thais restaurant in Knokke-Heist noodgedwongen dicht nadat regenwater door plafond sijpelt

Het bekende restaurant Orchidee Thai in de Lippenslaan in Knokke-Heist is maandagavond ontruimd, nadat een zekeringskast in de technische ruimte is beginnen te vonken. Volgens zaakvoerder Vincent Opstal gebeurde dat nadat er regenwater door het plafond was gesijpeld.

En dat zou dan weer het gevolg zijn van een slecht afgedekte werf boven het restaurant, waar een totaalrenovatie bezig is. “Voor ons is het duidelijk dat de aannemer niet in orde was”, zegt Vincent.

Gevaarlijke situatie

Orchidee Thai is een gevestigde waarde in Knokke-Heist en een klassieker voor wie houdt van de Thaise keuken. De zaak was maandagavond dan ook quasi volledig volgeboekt toen de problemen rond 19 uur begonnen. De zaakvoerders merkten plots op hoe er water door het plafond begon te sijpelen.

Toen datzelfde water de technische ruimte en dus de zekeringskast bereikte, werd de situatie gevaarlijk. “Op een bepaald moment zagen we vonken en haalden we de hulpdiensten erbij”, zegt Vincent Opstal.

Slecht gedichte werf

Op dat moment zaten ongeveer 30 gasten in het restaurant en moest er nog een 15-tal mensen arriveren. “De politie en brandweer beslisten quasi meteen dat de zaak volledig moest ontruimd worden”, aldus Vincent. Volgens de man konden de problemen bovendien vermeden worden. “Het regenwater sijpelde door, omdat de werf boven het restaurant niet goed genoeg was afgedekt om de hevige regenval tegen te houden.”

Boven Orchidee Thai is een aannemer namelijk bezig met een totaalrenovatie van het appartementencomplex. Momenteel is het dak volledig verwijderd en is ook de gevel ‘open’, waardoor de regen langs alle kanten binnenkwam. “Voor ons is het duidelijk dat de aannemer niet in orde was”, zegt Vincent. “Het verslag van een expert zal daar duidelijkheid over moeten brengen.”

Vincent en zijn echtgenote Chalor Kaenpet hopen hun restaurant tegen het weekend opnieuw te openen, en in een ideaal scenario al donderdag. “Uiteindelijk viel ook de stroom uit en dus zijn er wel wat herstellingswerken nodig aan de zekeringskast. Het geluk, als je dat zo mag noemen, is dat we maandagavond open waren en de problemen snel ontdekten. In het andere geval was er wellicht brand ontstaan en was de schade groter geweest”, beseft Vincent, die uiteindelijk besloot dat de aanwezige klanten niks moesten betalen.

“Logisch, aangezien de meesten niet verder raakten dan het aperitief. Al vind ik het tegelijk wel jammer dat de helft van de klanten meteen is vertrokken zonder iets te zeggen of vragen. De gasten die wél bleven, willen we dus zeker bedanken.”

