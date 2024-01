Batterij elektrische step ontploft in Knokke: appartement onbewoonbaar en bewoner naar ziekenhuis

Een appartement langs de Zeedijk-Het Zoute in Knokke is tijdelijk onbewoonbaar nadat de batterij ontplofte van een elektrische step die er stond op te laden. De bewoner, een oudere man uit het Brusselse, ging het vuur aanvankelijk zelf te lijf en werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd. “Investeer in rookmelders en een schuimbrandblusser”, roept burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen) op.

De bewoners van het appartementsgebouw werden rond 12.30 uur opgeschrikt door een luide knal. In een kamer aan de achterzijde van het appartement op de derde verdieping bleek de batterij ontploft van een elektrische step, die er stond op te laden. De bewoner ging het vuur aanvankelijk zelf te lijf met een poederblusser, maar raakte bevangen door de rook. Hij werd met lichte CO-intoxicatie ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en de brandweer had het vuur snel onder controle. “De kamer waarin de step stond op te laden, brandde volledig uit”, verduidelijkt luitenant Roemer Vanhoutte. “Het appartement zelf liep grote rookschade op en de elektrische installatie raakte vernield. Het appartement is dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De boven- en onderliggende appartementen bleven gevrijwaard. Onze mensen hebben ze wel geventileerd voor de rook. De step hebben we uit het appartement gehaald. Zo’n batterij is immers heel instabiel na een brand.”

Schuimbrandblusser

De Knokse burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen) kwam ter plaatse. “De bewoners zijn een ouder koppel uit het Brusselse”, zegt hij. “De vrouw bleef ongedeerd. Dit appartement is hun tweede verblijf, dus moet voor hen geen tijdelijk onderkomen gezocht worden. Ze kunnen terug naar hun woning. Gelukkig was het koppel thuis toen de step vuur vatte. Anders was dit wellicht heel wat erger afgelopen.”

Burgemeester Morbee grijpt de situatie aan om een oproep te lanceren. “Dit incident bewijst nog maar eens dat we heel omzichtig om moeten springen met het opladen van elektrische steps en fietsen”, zegt hij. “En ik wil eigenaars van dergelijke apparaten ook oproepen om te investeren in een schuimbrandblusser. Dat is de enige goede manier om een dergelijke brand te blussen. En uiteraard: hang rookmelders.” (AFr)