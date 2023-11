Basisschool in Watou ondergelopen na hevige regenval: 106 leerlingen geëvacueerd

De zware wateroverlast trof ook het dorpje Watou bij Poperinge. Daar liep de basisschool onder water. 106 leerlingen werden geëvacueerd van de school naar de parochiezaal.



Ouders mochten hun kinderen na 16 uur daar gaan ophalen. Ze waren gelukkig allemaal ongedeerd en hebben nog droge voeten. Materiële schade is er natuurlijk wel. Vier klassen, toiletten én de leraarskamer zijn ondergelopen. “Wat we de komende dagen moeten doen, is nog niet duidelijk”, aldus de directie.