Bart Tommelein: “Tientallen mensen kunnen vanavond niet naar huis”

In Oostende heeft zich vanmorgen een gasontploffing voorgedaan. Om 17 uur gaf burgemeester Bart Tommelein een persconferentie.

Het was rond 11 uur toen de ontploffing zich voordeed. Burgemeester Bart Tommelein zat allereerst nog met een grote bezorgdheid, omdat er mogelijk nog slachtoffers onder het puin liggen. “Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet 100 procent duidelijk of iedereen zijn woning heeft kunnen verlaten”, klonk het bij Tommelein. Intussen raakte bekend dat er geen slachtoffers meer onder het puin zitten.

Of iedereen vanavond nog naar huis kan is zeer onwaarschijnlijk. “Er wordt nu een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd. De kans is groot dat enkele gebouwen gesloopt zullen moeten worden. Er is heel veel materiële schade. In de Grote Post hebben we op een bepaald moment zeventig mensen moeten opvangen. De verwachting is dat er vanavond tientallen mensen binnen de rode perimeter niet naar huis zullen kunnen.”

Daarvoor zijn al de nodige oplossingen voorzien. “We hebben met de stad vijf transitwoningen klaar om mensen op te vangen en we hebben twee hotels in de buurt die een vijftigtal kamers te beschikking hebben. Ook daar zullen we mensen kunnen opvangen.”

Lees ook…

Brand na gasontploffing in Oostende: 3 zwaargewonden, buurt geëvacueerd door instabiele gebouwen

IN BEELD Enorme ravage in Oostende na gasontploffing

Uitbaatster van zaak vlakbij: “Tot een minuut voor de ontploffing zelf nog mensen weggestuurd”