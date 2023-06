Bakstenen donderen plots drie verdiepen naar beneden in drukke stadskern: “Wonder dat niemand passeerde”

“Wat een klap!” Verschillende bakstenen vielen zondagmiddag plots drie verdiepen naar beneden van een rijhuis in het centrum van Ieper. Het was er net vrij druk door de Dolle Dagen, maar als bij wonder vielen geen gewonden.

De brokstukken bleken afkomstig van een schoorsteen op een rijhuis in de recent heraangelegde Boezingepoortstraat vlakbij de Leet. Verschillende bakstenen kwamen op het wegdek terecht. “Wat een klap”, getuigt Hade Mahieu, die sinds een week café De Zwarte Leeuw aan de overkant overnam met haar man Giovanni Leyn. “Ik stond net te bestellen op ons terras in de straat toen het gebeurde. Het is een wonder dat er op dat moment niemand passeerde.”

Brandweer opgetrommeld

Het was nochtans druk in de binnenstad door de zon en de braderie van de Dolle Dagen. Vlakbij stond de wagen geparkeerd van Patrick Thijs, uitbater van nabijgelegen frituur De Leet. “De mensen van het café hadden mij verwittigd, waarop ik het voertuig snel kwam verzetten”, reageert Patrick. “Voorlopig heb ik geen schade vastgesteld. Het lijkt erop dat alle brokstukken rakelings langs de wagen waren gevallen. Maar dat zou het minste zijn. Er had eens iemand moeten voorbijwandelen!”

Hade belde de politie, die ter plaatse kwam voor signalisatie. Ook Brandweer Westhoek werd opgeroepen om met behulp van de ladderwagen de bouwvallige schouw verder te ontmantelen, zodat verder instortingsgevaar voorkomen werd. Net voor de komst van de brandweer zaten verschillende vogels op de schouw. Mogelijk was dat de aanleiding van het incident. (TP)