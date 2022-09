Baby overleden in Ichtegemse crèche: onderzoek loopt, maar vermoeden van een tragisch ongeval

In een crèche in Eernegem, deelgemeente van Ichtegem, is op dinsdag een jongetje van acht maanden overleden.

Details over de omstandigheden zijn er nog niet, maar een gerechtelijk onderzoek wegens onopzettelijke doding loopt. Voorlopig lijkt het erop dat een tragisch ongeval de oorzaak zou zijn.

Burgemeester Lieven Cobbaert (Open VLD) betuigt zijn diepste medeleven met de familie en de ouders van het slachtoffer. Tegelijk roept de burgemeester op om de sereniteit te bewaren.

Later meer.