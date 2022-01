In Assebroek is ter hoogte van Steenbrugge-brug momenteel een reddingsactie aan de gang nadat twee getuigen een auto in het water zagen liggen.

De omstandigheden zijn momenteel zeer onduidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en doorzoeken het water naar het voertuig en eventuele slachtoffers. Ondertussen kon de wagen gelokaliseerd worden. En er zou al één lichaam geborgen zijn.