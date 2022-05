Auto belandt in gracht bij Ieperse deelgemeente Sint-Jan

Een BMW belandde in de nacht van dinsdag op woensdag in de gracht naast de Noorderring bij de Ieperse deelgemeente Sint-Jan.

De bestuurder kwam even na drie uur van de A19 gereden, maar stuurde rechtdoor de middenberm en volledige Noorderring over. Het voertuig kwam in de gracht tot stilstand, bij de verkeerslichten in de richting van Ieper.

De 44-jarige bestuurder uit Wervik werd overgebracht naar het ziekenhuis en was volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper lichtgewond.

Het voertuig moest worden getakeld. Daarbij was plaatselijk een van de twee rijstroken in de richting van Ieper onderbroken. (TP)