August Beernaertstraat afgesloten door chemische lozing: “Hopen snel te achterhalen wie verantwoordelijk is”

De brandweer van De Haan meldde deze ochtend dat een chemische substantie in de riolering van de August Beernaertstraat is terechtgekomen. De stof is herkenbaar door de sterke geur en olieachtige film die zich vormt op het water. Via de riolering verspreidde de substantie zich in de Grotestraat, tot aan de Duinenweg. Het nabijgelegen waterbekken bleef gespaard.

De brandweer werd oorspronkelijk opgeroepen wegens een vermoeden van een gaslek, waardoor enkele bewoners tijdelijk werden geëvacueerd. Na onderzoek bleek er geen gasgevaar te zijn en konden alle geëvacueerde personen terug naar huis. “Volgens de metingen is de stof door verdunning niet meer schadelijk, maar de geurhinder blijft nog enige tijd merkbaar. Er is dus geen gevaar voor de omwonden, iedereen mag in zijn woning blijven. Het is wel belangrijk om voldoende te verluchten”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

De August Beernaertstraat is voorlopig afgesloten voor verkeer. De Grotestraat kan mogelijk gedeeltelijk worden afgesloten, afhankelijk van de verdere impact. Meer dan 25 hulpverleners van politie, brandweer en watermaatschappij Farys snelden ter plaatse om de situatie onder controle te houden en verdere verspreiding te voorkomen. “Het opruimen van deze lozing vraagt heel wat inzet van onze hulpdiensten en technische diensten”, geeft burgemeester Vandaele nog mee. “Dit incident toont aan hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met chemische stoffen en ze zeker niet in de riolering te lozen. We hopen snel te achterhalen wie verantwoordelijk is.” De politie en Farys stellen een onderzoek in om te achterhalen wie de chemische stof heeft geloosd. Hiervoor worden onder meer camerabeelden geanalyseerd. De hinder zal naar verwachting de hele dag aanhouden. Bewoners die alsnog een sterke geurhinder zouden ervaren, kunnen dit melden bij de gemeente op het nummer 059 24 21 24.