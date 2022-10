Zaakvoerder uit Torhout overlijdt bij arbeidsongeval in Haaltert

Een zaakvoerder (48) uit Torhout is dinsdagnamiddag in Haaltert terecht gekomen onder de arm van een kraan. Dat melden verschillende media. Hij was een lading aan het lossen toen er iets mis ging en hij verpletterd werd door de kraan. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.

De 48-jarige zaakvoerder van bouwmaterialen uit Torhout was gisteren aan het werk in Haaltert in Oost-Vlaanderen. De man moest er een lading lossen in de Bruulstraat toen er iets mis liep met de hydraulische leiding van de kraan. Hij raakte verpletterd onder het toestel en geraakte levensgevaarlijk gewond. De man werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.