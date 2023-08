Wijnendale uur zonder stroom na incident bij graafwerken

Zowat alle inwoners van Wijnendale (bij Torhout) zaten maandagochtend een tijdlang zonder stroom. Oorzaak was een ondergrondse kabel die geraakt werd bij graafwerken.

Bij wegenwerken in Wijnendale werd rond 9.30 uur een ondergrondse kabel geraakt. “De kabel raakte daarbij beschadigd en heel wat straten in Wijnendale ondervonden daardoor impact”, zegt Stijn Faelens van Fluvius. “Ongeveer 25 straten zaten zonder stroom, wat wellicht overeenkomt met heel Wijnendale. Onze ploegen deden hun uiterste best om zo snel mogelijk te herschakelen en omstreeks 10.45 uur had iedereen weer stroom. De schade kon daarna hersteld worden.”

Zowat alle straten in Wijnendale werden getroffen, van de Steenstraat, Wijnendalestraat, Sparappelstraat tot het centrum met de Alberic Deleustraat en Camiel Meysmanstraat en alle andere straten en wijken. (JH)