Werknemers Dezeure uit Beauvoorde mogen zelf kiezen of ze na dodelijk arbeidsongeval nog werken deze week: “We willen samen rouwen”

De verslagenheid bij Dezeure in Beauvoorde na het dodelijke arbeidsongeval dat maandag het leven kostte aan de 41-jarige Yoeri Tessens uit Middelkerke, afkomstig uit Beringen, is nog steeds groot. Uitzonderlijk is dat het bedrijf haar werknemers zelf laat beslissen of ze deze week nog willen werken. “We zijn als een voetbalploeg die samenhangt en willen ook samen rouwen”, zegt medezaakvoerder Siel Himpens.

Er is al iets meer gekend over het tragische arbeidsongeval van maandagmiddag dat rond 13.30 uur gebeurde bij Dezeure in de Izenbergestraat in Beauvoorde. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van aanhangers voor landbouw en industrie.

De 41-jarige Yoeri Tessens, die nu in Middelkerke woont maar afkomstig is uit Beringen, voerde er laswerken uit op een chassis. Op dat chassis was een installatie voor een kipwagen bevestigd. “Om een onbekende reden kwam dat in beweging en kwam het volle gewicht van de kipwagen op het hoofd van de werknemer terecht”, zegt Filiep Deketelaere van het arbeidsauditoraat. “Hij overleed ter plaatse. Er werd een deskundige aangesteld om na te gaan hoe deze kipwagen in beweging kwam.” Het zou ofwel om een defect ofwel om een verkeerde handeling kunnen gaan.

Eerste keer

Bij Dezeure werken ze volop mee aan het onderzoek. Het is de eerste keer dat het familiebedrijf met 45 werknemers te maken heeft met een dodelijk ongeval. “Iedereen is nog steeds in shock”, zegt medezaakvoerder Siel Himpens. “We hebben samen met begeleiders van Liantis beslist om de collega’s deze week vrij te laten. Wie wil, mag komen werken. Wie thuis wil blijven, mag dat ook. Dinsdag merkten we op dat veel van hen gekomen zijn om te praten. Ook de collega’s die Yoeri gevonden hebben. We hebben koffie gezet en iets gehaald om te eten.”

“We willen zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Wij zijn gekend als familiebedrijf dat dicht bij onze mensen staat. We werken ook dagelijks samen in hetzelfde gebouw en hebben een vrij jong team. We zien onze mensen als een voetbalploeg dat in teamverband speelt.”

Rouwhoekje met knuffel

In het bedrijf werd intussen een rouwhoekje ingericht waar de foto van Yoeri prijkt en zijn lasmateriaal uitgestald ligt. Er staat ook een knuffelbeertje naast zijn foto. “Dat vond de begrafenisondernemer in zijn locker dus we gaan ervanuit dat dit een betekenis had voor Yoeri”, vervolgt Siel. “We hebben het daarom een plaats gegeven.”

“Intussen hebben we ook contact gehad met zijn familie in Beringen. We bieden die mensen ons diepste medeleven aan. De familie wil deze week ons bedrijf komen bezoeken en wellicht ook de plaats van het ongeval zien. We proberen die mensen zo veel als kan bij te staan.” (JH)