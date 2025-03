Werkneemster gewond nadat ze met arm in machine terechtkomt: dame overgebracht naar ziekenhuis, maar niet in levensgevaar

In een visverwerkend bedrijf in de Groenlandstaat in Zeebrugge deed zich donderdagmiddag rond 12.30 uur een arbeidsongeval voor.

In nog onduidelijke omstandigheden kwam een werkneemster van het bedrijf met haar arm in een machine die vacuüm trekt terecht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de dame in kwestie te bevrijden. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerd niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie deed de nodige vaststellingen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de dame in kwestie te bevrijden. © JVM

